Украина так и не получила миллиарды олигарха Абрамовича: Bloomberg узнал о проблеме

Украина до сих пор не может получить средства, которые российский олигарх Роман Абрамович получил за продажу футбольного клуба "Челси". Речь идет о сумме в $2,8 млрд, которая остается замороженной на счету Абрамовича в Великобритании.

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Созданный для передачи этих средств фонд уже почти готов к работе и имеет кандидата на пост председателя – секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланна. Но одобрение правительства Великобритании занимает больше времени, чем ожидалось, пишет Bloomberg.

"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Есть сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании", — сказал Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef ​​UK, и.о. генерального директора нового фонда.

По его словам, фонд не планирует начинать работу и принимать какие-либо решения, пока деньги на счету Абрамовича не будут разблокированы. "Мы не хотим остаться с благотворительностью, но без денег", – отметил Пенроуз.

Средства Арбрамовича оказались заблокированы британским правительством, так как олигарх попал под санкции в этой стране еще 10 марта 2022 года, до продажи "Челси", которая состоялась в мае. Сам российских олигарх еще в начале российского вторжения в Украину обещал продать футбольный клуб и перевести средства в фонд помощи Украине.

Если решение о передаче средств одобрят в ЕС, где Абрамович также находится под санкциями, сумма станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории. Деньги обещают направить "на гуманитарные нужды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Романа Абрамовича обнаружили еще десять яхт и судов. В результате этого их общее количество достигло 16.

Самой ценной из ранее не зарегистрированных яхт является 24-метровая яхта Kewpie стоимостью около $3 млн. Поскольку судно находится на территории Франции, а Абрамович – под санкциями ЕС, яхта рискует быть замороженной.

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