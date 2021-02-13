Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с руководством ЕС в Брюсселе начал переговоры о присоединении к "зеленой" программе ЕС, пообещал к 2030-му резко сократить потребление энергоресурсов и "реформировать" угольные регионы.

Как сообщает пресс-служба правительства, украинская делегация во главе с премьером работала в Брюсселе с 9 по 11 февраля.

Начали переговоры о присоединении Украины к "зеленому курсу" ЕС;

"В результате начатого диалога – есть амбиции разработать Украинский зеленый курс, направленный на достижение климатической нейтральности. В этом Украина могла бы использовать ЕЗК как ориентир", – рассказал глава правительства о результатах встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс.

Угольные регионы будут трансформировать;

По словам Шмыгаля, Украина уже начала работу над Концепцией реформирования угольной отрасли и угольных регионов Украины и Национальной программой по трансформации угольных регионов до 2027 года.

"Вместе с правительством Германии работаем над пилотными проектами. У правительства есть понимание, что процесс трансформации должно происходить постепенно, с созданием новых рабочих мест и перспектив для шахтерских городов. Наша цель обеспечить инклюзивный и справедливый переход", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Сократят потребление энергоресурсов;

Новым проектом Национального плана действий по энергоэффективности до 2030 года предусмотрено сокращение конечного энергопотребления на более чем 17% по сравнению с прогнозным обычным потреблением.

Также премьер подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для производства чистой энергии. К тому же, Украина определена в водородной Стратегии ЕС одним из ключевых партнеров ЕС по производству и поставкам зеленого водорода.

Как ранее писал OBOZREVATEL: