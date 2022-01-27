Украина рассчитывает на $3-5 млрд помощи от партнеров для поддержки финансовой системы, – Шурма

Украина планирует получить от международных партнеров от 3 до 5 миллиардов долларов. Помощь намерены использовать на стабилизацию финансовой системы.

Об этом 26 января заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, передает "Радио Свобода". Он убежден, что эти средства стали бы "финансовой подушкой".

Шурма отметил, что Канада уже объявила о пакете помощи в размере 120 миллионов долларов, Еврокомиссия также выделила 1,2 миллиарда евро.

Кроме того, 26 января состоялись переговоры с Францией о пакете помощи, однако подробности будут позднее.

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В то же время Шурма, комментируя результаты переговоров в "нормандском формате", отметил, что ситуация на финансовом рынке на фоне угрозы вторжения России, остается контролируемой, передает телеканал "Дом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия предложила Украине новый пакет финансовой поддержки в размере 1,2 млрд евро. Он включает в себя и кредиты, и гранты.

Также Канада готова предоставить нашей стране 120 миллионов долларов на фоне российской угрозы для стабилизации экономики.