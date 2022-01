ЕС готов выделить Украине финансовую помощь на 1,2 млрд евро из-за агрессивных действий России

Еврокомиссия (ЕК) предложила новый пакет финподдержки Украине в размере 1,2 млрд евро на фоне напряженной ситуации на границе с РФ. Поддержка включает в себя предоставление как кредитов, так и грантов.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба комиссии. "Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи Украине, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Так, Комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: этот пакет поможет Украине удовлетворить свои текущие финансовые потребности, связанные с эскалацией Россией ситуации на границе. "Мы рассчитываем на то, что Совет Европы и Европейский парламент одобрят данный пакет помощи как можно скорее", – добавила глава ЕК.

После этого, отметила фон дер Ляйен, Еврокомиссия сможет перечислить Украине первый транш в 600 млн евро. "Этот план направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 млрд евро. Позвольте мне еще раз прояснить: Украина – свободная и суверенная страна. Он делает свой собственный выбор. ЕС будет и впредь стоять на ее стороне", – сказала она.

Фон дер Ляйен также пообещала, что ЕК удвоит количество украинских грантов, чтобы поспособствовать развитию страны. На это выделят 120 млн евро.

Кроме того, аналогичное сообщение фон дер Ляйен опубликовала у себя в Twitter. "ЕС поддерживает Украину. Мы тверды в своей решимости. Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

