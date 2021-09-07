Украина предложила США создать зону свободной торговли – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать зону свободной торговли с США. Это произошло во время визита главы государства в Вашингтон.

Такое заявление в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 6 сентября сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что это новая инициатива.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику", – сказал глава МИД.

Он добавил, что для эффективной войны нужна сильная экономика. Она позволит создавать резервы, которые можно тратить на оборону.

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Также министр подчеркнул, что Украина уже давно обсуждает с США, Великобританией и Канадой безвизовый режим.

Отметим, что зона свободной торговли предусматривает отмену таможенных и налоговых сборов. Как правило, это распространяется на все товары, однако исключением могут быть сельхоз продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, визит президента Украины в США начался 31 августа. По итогам первого дня Зеленский рассказал, что его команда искала инвестиций и получила поддержку в этом со стороны США.

Также 1 сентября состоялась встреча глав двух государств. Зеленский и Байден сначала сделали короткие заявления для средств массовой информации. После были переговоры украинской и американской стороны в расширенном формате и тет-а-тет. По итогам было обнародовано совместное заявление относительно противодействия агрессии России и позиции по "Северному потоку-2".