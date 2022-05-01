Украина предложила Германии принять закон о ленд-лизе, как США

Украина предлагает немецкому правительству принять закон о ленд-лизе по примеру Соединенных Штатов. Также был бы важен долгосрочный союз ФРГ против России.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью BamS. Ранее в США одобрили законопроект о ленд-лизе.

"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 танков "Мардер", самоходных гаубиц и многого другого. Но что очень важно, так это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем самую большую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", – сказал Мельник.

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Также посол ответил на вопрос журналистов о том, может ли перерасти война в Украине из-за поставок оружия Западом в Третью мировую. Он указал, что военные действия, которые ведутся в нашем государстве, затрагивают всех, в том числе и жителей Германии.

"Третья мировая война уже началась. Атака Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя и не в военном отношении. Всем должно быть понятно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не принадлежат Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", – заявил Мельник.

Стоит указать, что Германия больше других стран ЕС вела дела со страной-террористом до начала полномасштабной войны в Украине. У стран были совместные энергопроекты.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

Законопроект был поддержан 417 голосами. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей США в Twitter. Теперь документ осталось подписать президенту Джо Байдену. После принятия законопроекта глава Белого дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Примечательно, что Америка возродила эту программу впервые со времен Второй мировой войны – последний раз она действовала в марте 1941 года и позволила США без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии.

Современная договоренность о ленд-лизе дополнит предыдущую поддержку Конгрессом Украины, которая уже получила 1,7 млрд долл. в виде военной помощи, санкционированной с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против страны-террориста могут снять только в том случае, если из Украины выйдут рашистские войска. Она добавила, что больше не доверяет обещаниям кремлевского диктатора Владимира Путина.