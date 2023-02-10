Украина получит от США крупную сумму помощи: деньги не придется возвращать

Украина получит от США 6 млрд долларов помощи. Средства предоставляются в виде гранта, то есть, в отличие от кредита, их не придется возвращать в будущем.

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Деньги будут направлены на социальные программы, образование и медицину. Соответствующее решение утвердил Кабинет министров Украины 10 февраля. Более ранние гранты от США составляли 1,5-4,5 млрд долларов.

Грант выделяется через фонд доноров, которым управляет МБРР и Международная ассоциация развития. Через этот же фонд в Украину также поступит дополнительно 165 млн долларов от стран Европы.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, за январь и начало февраля 2023 года Украина уже получила 4,2 млрд долларов от иностранных партнеров. Деньги помогают покрыть дефицит бюджета, который за весь год составит предположительно 38 млрд долларов.

"Благодарим союзников за помощь. Это позволяет нам поддержать наиболее уязвимые слои населения, поддержать нашу экономику и направить средства украинских налогоплательщиков на обеспечение наших сил безопасности и обороны", – заявил Шмыгаль.

В частности, благодаря поддержке партнеров, Украина в январе 2023 года впервые с начала полномасштабной войны смогла выполнить план по доходам госбюджета без использования "печатного станка" Нацбанка. Международные партнеры обеспечили январские доходы госбюджета на 155,24 млрд. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, война уже обошлась Украине в "космическую" сумму. Только прямые бюджетные расходы на ВСУ составили более 1 трлн грн. Раньше столько тратили на все нужды государства за год.

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