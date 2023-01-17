Война уже обошлась Украине в "космическую" сумму: сколько потрачено на оборону от России

С начала полномасштабной войны и до конца 2022 года только прямые бюджетные расходы на ВСУ составили более 1 трлн грн. Это 45% всех расходов общего фонда госбюджета за этот период.

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Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Он отметил, что речь идет о расходах на:

выплату денежного содержания военнослужащих;

закупку товаров и услуг для Вооруженных сил.

"Суммарные же расходы на безопасность и оборону были еще больше. По данным СНБО, в прошлом году они составили 1,536 трлн грн, или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год. Для сравнения: это больше, чем все расходы госбюджета в 2021 году (1,49 трлн грн)", – рассказал нардеп.

Таким образом, констатировал он, в 2022 году только бюджетные расходы на отпор российской агрессии "составят почти треть ВВП".

При этом Гетманцев напомнил: эти расходы Украина оплачивает самостоятельно – не опираясь на помощь партнеров. Делает это страна за счет:

налогов;

неналоговых поступлений;

нетто-размещения ОВГЗ (за минусом их погашения), "в т. ч. эмиссионного финансирования со стороны НБУ".

"За счет этих источников в прошлом году предварительно было привлечено 1,576 трлн грн. Этих средств с небольшим запасом как раз и хватило, чтобы профинансировать суммарные расходы по безопасности и обороне", – подчеркнул он.

В то же время, напомнил Гетманцев, в 2023 году эмиссионное финансирование дефицита бюджета ("допечатывание денег") проводиться не будет. Цель – не усиливать давление на:

инфляцию;

обменный курс.

Как сообщал OBOZREVATEL, все деньги от национализации имущества в Украине могут направить на финансирование военных потребностей. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

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