Украина остановила "печатный станок" НБУ впервые с начала войны

Украина в январе 2023 года впервые с начала полномасштабной войны смогла выполнить план по доходам госбюджета без использования "печатного станка" Нацбанка. В 2022 году доля "печати гривни" в наполнении казны была существенной, что создавало риски для экономики страны.

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О "бюджетных" итогах января рассказал замглавы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "НБУ – 0 грн. Первый месяц войны, прошедший без печати денег", – отметил нардеп.

Он уточнил, что январские доходы госбюджета Украины составила в основном международная поддержка. Партнеры обеспечили 155,24 млрд грн.

На втором месте оказались суммарные доходы от налоговых и таможенных поступлений. Они составили 67,3 млрд грн (35,8 млрд "принесла" налоговая, 31,5 млрд – таможня).

Существенный приток обеспечили внутренние заимствования. Речь идет о выпуске облигаций (в том числе военных) на 43,3 млрд грн.

Как отмечал ранее глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), при формировании госбюджета на 2023 год эмиссионное финансирование дефицита ("допечатывание денег") не планировалось изначально. Цель – не усиливать давление на инфляцию и обменный курс.

В целом в 2022 году Нацбанк имел право "напечатать" до 400 млрд грн, что и произошло. Считается, что в таком случае влияние эмиссии на экономику было контролируемым.

Однако если бы не удалось вовремя остановить эмиссию, в долгосрочной перспективе это сделало бы украинцев беднее. Бесконтрольная "печать денег" приводит к стремительному росту цен, обесцениванию сбережений и рискам стабильности национальной валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, война уже обошлась Украине в "космическую" сумму. Только прямые бюджетные расходы на ВСУ составили более 1 трлн грн. Раньше столько тратили на все нужды государства за год.

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