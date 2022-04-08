Украина национализирует российские корабли, которые находятся в Измаиле

Украина национализирует российские корабли, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле. Соответствующее решение готовит Кабинет министров.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Все они будут принудительно изъяты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Касательно кораблей под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле. Скоро Кабинет министров примет решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины", – сказал Марченко.

Напомним, что в Украине еще в марте начали процесс национализации 15 тысяч российских железнодорожных вагонов. Они впоследствии будут работать на украинскую экономику. Также позднее было принято решение об изъятии 29 цистерн для горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля власти Украины решили национализировать также имущество коллаборантов, которые финансировали пророссийские партии, занимались пропагандой или участвовали в агрессии против нашей страны.