В Украине будут забирать имущество коллаборантов: Столар может попасть в списки

В Украине национализируют не только имущество россиян, но и собственность коллаборантов. Речь идет о тех, кто финансировал пророссийские партии, занимался пропагандой или участвовал в вооруженной агрессии. Механизм уже разработан. Согласно ему, отдать имущество государству, вероятно, придется экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару – компетентным органам следует обратить на него внимание, ведь его деятельность вписывается в указанные критерии.

Новый закон о национализации (он еще не вступил в силу) предусматривает, что сначала будет определяться список лиц, совершивших "вредоносные действия в отношении Украины". Об этом рассказал народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха, пишет "Суспільне".

"Потом информация передается Кабмину, а Минфин смотрит на финансовые транзакции граждан. Затем Кабмин ранжирует этот перечень и передает его в СНБО", – сказал Наталуха. В итоге СНБО будет отрабатывать список и передавать его на подпись президенту.

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По словам Наталухи, цель законопроекта – "пойти за большой рыбой", а не заниматься конфискацией имущества всех подряд граждан РФ в Украине. Одной из таких "больших рыб" может стать бывший депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.

Он покинул Украину прямо перед началом войны, причем сделал это на чартерном самолете. Уже после начала боевых действий Столар, возможно, продал 60% своего строительного бизнеса однопартийцам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку за 90 млн долл. Оба они находятся под санкциями СНБО из-за пророссийской деятельности.

Сам Столар тоже имеет прямое отношение к пророссийской пропаганде. В июне 2020 года он стал владельцем юридических лиц пророссийского телеканала "RABINOVICH TV" и "Все новости", на их базе был запущен пророссийский Kyiv.live.

Кроме того, именно по квоте Столара, в Раду попал Илья Кива, открыто поддержавший полномасштабное вторжение РФ в Украину. После таких заявлений Киву попытались исключить из ОПЗЖ, но это решение заблокировала группа Столяра.

Избавиться от Кивы ОПЗЖ не удавалось до тех пор, пока тот не засветился в Москве, призвав сбросить крылатую ракету на офис украинского президента. После исключения Кивы из рядов ОПЗЖ за ним последовал и Столар – он написал заявление о выходе из ОПЗЖ, а в итоге был лишен и депутатского мандата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столар через суды пытается вернуть себе мандат, но не находит в этом поддержки среди бывших коллег. По словам собеседников, он не только вывел часть своих депутатов, но пытается расколоть фракцию.

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