Трагедия на горнолыжном курорте в Грузии: в ресторане обнаружили тела 12 человек

В Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури в субботу, 14 декабря, в ресторане индийской кухни нашли тела 12 человек. Один из них погибших был гражданином Грузии, остальные 11 – иностранцы.

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Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии. Предполагается, что погибшие являются сотрудниками заведения – их тела обнаружили в спальной зоне на втором этаже ресторана.

По данным полиции, никаких внешних признаков насилия на телах не обнаружено.

По предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле спален был установлен генератор. Предполагается, что его включили накануне после того, как в ресторане отключили электроэнергию.

На месте инцидента работали эксперты-криминалисты, полицейские допрашивали свидетелей.

Для того, чтобы установить точную причину смертей, уже назначили судебно-медицинскую экспертизу. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии (Причинение смерти по неосторожности).

Как сообщал OBOZ.UA, в одной из частей Демократической Республики Конго за ноябрь от неизвестной болезни погибло 143 человека. Ситуация крайне тревожная, поскольку количество инфицированных продолжает расти.

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