В Украине стартует процесс национализации 29 вагонов-цистерн для транспортировки горюче-смазочных материалов. Общая стоимость составляет более 35 млн гривен.

Вагоны принадлежат российскому предприятию. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"По результатам проверочных мероприятий предприятий, осуществляющих транспортировку горюче-смазочных материалов в г. Мукачево, Закарпатской области сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий Российской Федерации. Речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1 160 000 долларов США (более 35 млн гривен в эквиваленте)", – говорится в сообщении.

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Информация об этих вагонах передана Фонду госимущества и "Укрзалізниці". Они начали процедуру национализации имущества.

Кроме того, в Ивано-Франковске обнаружили 2 вагона, которые работали на одно из российских предприятий. Сейчас эти вагоны находятся в отстойнике на Львовской железной дороге. После подтверждения владельца БЭБ инициирует и их национализацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в Украине национализируют все российские ж/д вагоны, которые остались на территории страны. В "Укрзалізниці" подсчитали, что речь идет о более чем 15 000 тыс. вагонов, которые принадлежат 250 компаниям.

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