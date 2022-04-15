Украина может продать излишки своего зерна, чтобы предотвратить голод в Африке – Минагрополитики

Несмотря на войну, Украина может продать излишки своего зерна Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН). Оно должно предотвратить глобальный голод в странах Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщили в Минагрополитики. "С исполнительным директором ВПП ООН была обсуждена возможность закупки за ее счет излишков зерновых в Украине – чтобы обеспечить едой страны Африки и Ближнего Востока. А также предотвратить глобальный голод в этих регионах, угроза которого очень реальна", – говорится в сообщении.

В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заверил: зерна в Украине действительно есть больше, чем нужно. Поэтому страна даже сможет часть его продать.

Видео дня

"Для внутреннего потребления необходимо около 5−7 млн тонн зерна. По результатам сезона часть этого объема будет избыточной, и уйдет на экспорт", – отметил он.

Кроме того, он рассказал, что имеющихся запасов базовых продуктов Украине хватит на несколько лет. К примеру, подсолнечного масла – на 10 лет. Поэтому проблем с продовольствием в стране быть не должно. По словам министра, Украина, среди прочего, обеспечена:

зерновыми (в т.ч., кормами для животных);

мясомолочной продукцией.

Сольский также обратил внимание на то, что Минагрополитики вместе с Минэкономики мониторят ситуацию с зерном и другими базовыми вещами. И, заверил он, не видят "проблем с продовольствием".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте 2022 года, на фоне развязанной Россией войны против Украины, мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%. Таким образом, мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние 32 года.