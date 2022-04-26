Украина будет получать по 5 млрд долларов в месяц через специальный счет МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный административный счет, через который Украина будет получать по $5 млрд в месяц. Финансовую поддержку будут предоставлять международные партнеры Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Всеукраинского телемарафона. Глава правительства уточнил: это средства, в которых нуждается бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства.

"Мы постоянно сотрудничаем с МВФ. Мы договорились и МВФ создал специальный административный счет через который наши партнеры будут предоставлять нам поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ – $5 млрд ежемесячно", – сказал Шмыгаль.

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Ранее директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер подтверждал, что дефицит госбюджета в Украине каждый месяц составляет по $5 млрд. Поэтому страна нуждается в международной поддержке, причем средства нужны на грантовой основе, а не в виде кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ готов принять участие и в восстановлении Украины после войны. Фонд уже начал подготовку соответствующих мер.

Также МВФ утвердил экстренное финансирование Украины в размере $1,4 млрд. Средства выделены, чтобы удовлетворить немедленные потребности в расходах.