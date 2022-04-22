Украине нужно $5 млрд каждый месяц, и это должны быть не кредиты – МВФ

Дефицит государственного бюджета в Украине каждый месяц составляет по $5 млрд. Поэтому страна нуждается в международной поддержке. Причем средства нужны на грантовой основе, а не в виде кредитов.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает "Интерфакс-Украина". Война, которую развязала Россия, лишила Украину почти половины налоговых поступлений, отметил он.

"Мы предлагаем, чтобы большая часть поддержки была предоставлена в виде грантов. Существуют различные виды [поддержки], включая возможность предоставления участниками МВФ своих специальных прав заимствования (SDR)", – сказал Каммер.

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Среди инструментов финансовой помощи, которые можно применить в случае с Украиной, он назвал:

специальный счет, администрируемый МВФ;

мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка;

Трастовый фонд солидарности ЕС.

Каммер также напомнил, что сейчас главное для украинской экономики – возобновления предпринимательской деятельности в относительно безопасных регионах. Это поможет не только стране в целом, но и переселенцам, которые остались без работы.

В целом МВФ ожидает падения ВВП Украины в 2022 году на 35%. "И без того значительный экономический ущерб будет увеличиваться по мере продолжения войны", – пришли к выводу в МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ готов принять участие и в восстановлении Украины после войны. Фонд уже начал подготовку соответствующих мер.

Также МВФ утвердил экстренное финансирование Украины в размере $1,4 млрд. Средства выделены, чтобы удовлетворить немедленные потребности в расходах.

А пока Украина получает поддержку от МВФ, Россия просит помочь ей с получением помощи. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в официальном письме попросил бразильского министра экономики Пауло Гедеса о поддержке в Международном валютном фонде (МВФ). В документе российский политик признал, что "Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений".