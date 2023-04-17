У россиян хотят конфисковать деньги и штрафовать за их хранение: что готовлят

Депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман хочет ограничить хранение гражданами РФ наличных денег. Он уже подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян хранить таким образом не больше 1 млн рублей.

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Те же, у кого налички больше, должны будут, в случае принятия документа, сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение этих средств, сообщают росСМИ. В противном случае:

деньги будут конфискованы;

их владелец получит штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом средств.

"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "чёрном" секторе экономики. А поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом, подчеркивается, Вассерман считает, что для РФ подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией. А также финансированием экстремистской деятельности.

Экономика РФ начинает разваливаться

Тем временем президент России Владимир Путин признал, что введенные против страны санкции действуют. По его словам, уже в скором времени экономика РФ испытает негативное влияние ограничений. Хотя еще совсем недавно хозяин Кремля уверял, Россия только выиграла от разрыва связей с Западом.

"Нужно повысить эффективность нашей экономики, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Действовать нужно быстро – поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе могут негативно на ней отразиться", – сказал Путин.

Такое заявление не является стандартным для Путина. Совсем недавно, 15 марта, во время визита на авиационный завод в Улан-Удэ российский диктатор говорил противоположное: якобы санкции Запада и война идут на пользу российской экономике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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