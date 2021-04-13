У Путіна заявили, що готуються до від'єднання Visa та MasterCard у Росії через нові санкції

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія може бути від'єднаною від платіжних систем Visa та MasterCard у межах запровадження нових санкцій. У зв'язку з цим РФ вже розробляє моделі відмови від західних платіжних систем.

Як повідомляє Інтерфакс, про це Пєсков заявив під час спілкування із журналістами. "Ми можемо з упевненістю констатувати одне: в тих чи інших формах обмеження щодо Росії використовуються цілою низкою держав ... Це досить непередбачуваний процес, тому в межах цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки стосовно нас, виключати не можна нічого", – сказав Пєсков.

Щоб мінімізувати ризики, в РФ намагаються створити свої аналоги платіжних систем, які могли б замінити Visa та MasterCard у разі їх заборони.

"Цей процес відбувається. Ви знаєте, що поступово, не без проблем, але почала створюватися національна платіжна система "Мір". Ми бачимо, що зараз ця система вже досить зміцніла. Так, вона не має поки міжнародного поширення, але все-таки вже з'явилися країни, де цією системою можна користуватися", – додав Пєсков.

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