У ЕС нет никаких планов по отказу газа из России, – Шарль Мишель

Европейский Союз на данный момент не разрабатывает никаких планов отказа от российского газа. Этот вопрос просто не обсуждается.

Об этом заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает "Интерфакс". По словам главы Евросовета, нефть можно заменить, а с газом "все по-другому".

"Рынок нефти глобален, существуют другие поставщики. Газ – это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается", – сказал Мишель.

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Интересно, что еще в начале апреля Шарль Мишель заявлял, что Европе рано или поздно придется вводить ограничения и против российской нефти, и против российского газа. Сейчас Мишель в своих заявлениях больше сконцентрирован на вопросах помощи в восстановлении Украины после войны.

При этом именно запрет российского газа и нефти помог бы остановить агрессию Кремля. Продажа энергоресурсов обеспечивает около 40% доходов российского бюджета.

Отсутствие этих средств сильно подорвало бы способности путинской власти финансировать войну в Украине. В то же время, Европа остается крайне зависимой от российского газа, его отключение приведет регион к экономическим трудностям.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос введения газового эмбарго против России в ЕС остается сложным. Пока что страны союза пытаются договорится о нефтяных запретах. Мишель считает, что нефтяное эмбарго стало неизбежным, после того, как Германия решила поддержать этот шаг.

Эмбарго на российскую нефть может полностью вступить в силу через полгода. При этом Словакия и Венгрия просят разрешить им покупать энергоресурсы у РФ до 2023 года, так как они в значительной части зависят от поставок. Однако Украина может ограничить им поставки, перекрыв трубопровод "Дружба".