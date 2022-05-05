Украина может остановить поставки российской нефти в Венгрию, – Зеркаль

Эмбарго на российскую нефть может полностью вступить в силу через полгода. При этом Словакия и Венгрия просят разрешить им покупать энергоресурсы у РФ до 2023 года, так как они в значительной части зависят от поставок. Украина же может ограничить им поставки, перекрыв поставки через трубопровод "Дружба".

Такие ограничения предусмотрены шестым пакетом санкции, который вскоре может принять ЕС, рассказала в интервью liga.net советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. В команде ведомства она отвечает за лоббизм санкций против РФ.

Ограничения на газовый бензин введут через 9 месяцев (после этого покупки в РФ остановят). "Исключение очень хотят получить Словакия и Венгрия. Они хотят получить возможность продолжать покупать российскую нефть до конца 2023 года", – рассказала Зеркаль.

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Советник министра считает, что исключение для Венгрии и Словакии может стать опасным прицендентом. Однако здесь у Украины есть инструмент влияния. Так, Венгрия и Словакия получают российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".

"И так получилось, что он проходит через Украину. Вполне логично было бы синхронизировать действия с ЕС и применить санкции на транспортировку российской нефти с применением такого же переходного периода. Таким образом, мы будем способствовать сохранению единства санкционной политики в ЕС", – рассказала она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС планирует принять новые санкции против РФ на ближайшем заседании Совета ЕС. Среди прочего планируют также ввести санкции в отношении российской нефти и расширить список банков, которые отключат от SWIFT.