"Мы должны сломать русскую военную машину": президент Евросовета уверен в неизбежных санкциях против нефти

В Евросовете уверены в неизбежных санкциях против российской нефти. Цель мер ЕС – "сломать российскую военную машину", заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после того, как Германия решила поддержать этот шаг.

Предложение о постепенном введении запрета на импорт нефти из страны-террориста будет обсуждаться послами государств-членов ЕС в Брюсселе в среду, 4 мая, сообщает The Guardian. Наиболее зависимые от российского "черного золота" страны, такие как Словакия и Венгрия, добиваются исключений в санкциях.

Выступая на открытии нового терминала СПГ (сжиженного природного газа) в греческом порту Александруполис Шарль Мишель сказал, что война в нашей стране была "срочным моментом, моментом правда". "Наша цель проста: мы должны сломать русскую военную машину. И я уверен, что Евросовет в ближайшее время введет дополнительные санкции, особенно в отношении российской нефти", – сказал он.

Видео дня

Введение нефтяного эмбарго стало еще более вероятным после того, как ФРГ официально поддержала такой шаг. Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал страны-члены ЕС проявить "солидарность с Украиной" и "внести свой вклад".

Словакия и Венгрия выступают против эмбарго

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил 3 мая, что зависимость его страны от нефти из нефтепровода "Дружба" советских времен означает, что страна не сможет остановить поставки в период нескольких лет. "Конечно, мы будем настаивать на освобождении", – сказал он.

Словакия заявила, что ей потребуется от четырех до шести лет, чтобы отказаться от российской нефти. При этом Еврокомиссия считает этот период поэтапного отказа слишком долгим.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может поддержать санкции, "которые сделают невозможной транспортировку природного газа или нефти из России".

"Суть проста: энергоснабжение Венгрии не может быть поставлено под угрозу, потому что никто не может ожидать, что мы позволим венграм оплатить цену войны в Украине. В настоящее время Венгрия и ее экономика физически не могут функционировать без российской нефти", – сказал Сийярто.

Как писал ранее OBOZREVATEL, советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что шестой раунд санкций ЕС против страны-террориста в ответ на вторжение в Украину является "амбициозным", но блок не остановится на этом. Пакет мер, вероятно, будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти и исключение Сбербанка из системы SWIFT.