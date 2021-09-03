У доллара нет поддержки: что будет с курсом валют в Украине

В Украине курс доллара до 10 сентября будет колебаться в пределах 26,8-27,17 грн/$. С одной стороны, у доллара нет поддержки в виде стабильного спроса на валюту. С другой – нет причин для снижения гривни.

О том, как и почему изменится курс валют, в комментарии OBOZREVATEL рассказал аналитик компании “Центр биржевых технологий” Максим Орыщак. "Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса, для того, чтоб расти. Средний курс продажи американской валюты по банкам в Украине будет колебаться в рамках 26,8 – 27,17 грн", – отмечает аналитик.

Постепенно бизнес и население начнут присматриваться к валюте, как привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту. Кроме того, учитывая скорое сокращение стимулирующих экономику США мер, из-за этого возможно увидеть активный спрос на защитные активы в мире.

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"Для валют развивающихся стран, таких как гривна, это станет поводом подешеветь. То есть среди факторов, которые могут оказывать влияние на накопительные настроения внутри страны мы учитываем внешние события: изменение процентных ставок в мире, инфляционные риски, темпы роста цен на экспортируемые Украиной товары, и перетекание капитала инвесторов в защитные золото, доллар", – отмечает аналитик.

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