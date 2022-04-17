Турция создала специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты: она заработает в мае

Специально созданная Турцией для чартерной перевозки российских туристов на свои курорты авиакомпания получила название Southwind. Ожидается, что работу она начнет уже в мае.

Об этом сообщает AirportHaber. Отмечается: на первых порах в распоряжении Southwind будет 5 самолетов Airbus.

При этом подчеркивается: принятие генеральным управлением гражданской авиации Турции ходатайства о создании Southwind преследовало ряд целей. В частности, нежелание :

оставлять "российский рынок пустым";

перекрывать турпоток из России в Турцию.

Напомним, создать авиакомпанию специально "под россиян" Турция решила в рамках плана по привлечению туристов из РФ. С ее помощью авиакомпании турецкие власти надеются дополнительно привлечь 1 млн российских туристов. В общем же, с учетом рейсов других перевозчиков, страна хочет привлечь не менее 2 млн путешественников из России.

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Базироваться авиакомпания будет в популярном среди туристов городе Анталья. А ее самолеты, как ожидается, будут выполнять рейсы только между городами России и курортами Турции.

"Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ. В том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании", – рассказала по этому поводу турецкая газета Sabah.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отели испанской сети RIU отказываются селить российских туристов. Уже известно про такие отказы в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке.