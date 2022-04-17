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Турция создала специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты: она заработает в мае

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Турция создала специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты

Специально созданная Турцией для чартерной перевозки российских туристов на свои курорты авиакомпания получила название Southwind. Ожидается, что работу она начнет уже в мае.

Об этом сообщает AirportHaber. Отмечается: на первых порах в распоряжении Southwind будет 5 самолетов Airbus.

При этом подчеркивается: принятие генеральным управлением гражданской авиации Турции ходатайства о создании Southwind преследовало ряд целей. В частности, нежелание :

  • оставлять "российский рынок пустым";

  • перекрывать турпоток из России в Турцию.

Напомним, создать авиакомпанию специально "под россиян" Турция решила в рамках плана по привлечению туристов из РФ. С ее помощью авиакомпании турецкие власти надеются дополнительно привлечь 1 млн российских туристов. В общем же, с учетом рейсов других перевозчиков, страна хочет привлечь не менее 2 млн путешественников из России.

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Базироваться авиакомпания будет в популярном среди туристов городе Анталья. А ее самолеты, как ожидается, будут выполнять рейсы только между городами России и курортами Турции.

"Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ. В том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании", – рассказала по этому поводу турецкая газета Sabah.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отели испанской сети RIU отказываются селить российских туристов. Уже известно про такие отказы в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке.

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