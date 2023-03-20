Цены на нефть рекордно обвалились: что произошло

Цены на нефть 20 марта, упали до самого низкого уровня за 15 месяцев. По состоянию на 7:10 по Гринвичу стоимость марки Brent снизилась на 3,2% – до 70,65 доллара, что является самым низким показателем с декабря 2021 года.

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Об этом сообщает Reuters. Причиной же этого, отмечается, являются опасения рецессии из-за мирового банковского кризиса. По прогнозам, в таком случае – а также накануне потенциального повышения процентных ставок в США – спрос на топливо просядет.

При этом напоминается: на прошлой неделе (13-19 марта) цена на нефть марки Brent упала почти на 12%. Что стало самым большим недельным падением с декабря.

В то же время, нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в апреле стоила 64,59 доллара за баррель и снизилась на 3,2%. Ранее она упала до 64,51 доллара, что также является самым низким показателем с декабря 2021 года.

"Снижение цен произошло несмотря на историческое соглашение, согласно которому крупнейший банк Швейцарии UBS покупает второй кредитор страны Credit Suisse,. Пытаясь таким образом остановить распространение банковского кризиса", – отмечают аналитики.

По состоянию же на 12:55 по Киеву, Brent торгуется по 71,69 долларов/баррель. По сравнению с утром, цена подросла на 1,04 доллара.

Стоимость нефти WTI – 65,83 доллара. Рост составил 1,32 доллара.

Как сообщал OBOZREVATEL, России тем временем удалось сохранить за границей около 227 млрд долларов, полученных в 2022 году от экспорта. Около 80 млрд из этих средств хранится в виде наличных, недвижимости и инвестиций. Причиной этого аналитики называют промедление Европы с санкциями против энергетического сектора РФ.

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