Цены на нефть обвалились до минимума за 1,5 месяца: в чем причина

Мировые цены на нефть упали до минимума за полтора месяца. Цена барреля эталонной марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже $80 за баррель. Причиной стала новая вспышка коронавируса в Европе – ограничения заставили инвесторов вновь опасаться падения спроса на черное золото.

Неделя торгов 19 октября закрылась падением цены Brent до $78,47 за баррель, свидетельствуют данные Investing. Днем ранее нефть была на 3% дороже этого уровня и превышала психологическую отметку в $80.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в Европе угрожает восстановлению экономики. А именно на ожиданиях глобального экономического роста цены на нефть держались ранее в 2021 году.

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Снижение спроса связано с ограничениями, которые вводят государства для борьбы с коронавирусом. Все эти ограничения прямо влияют на работу бизнеса, а значит и доходы экономик. Чем ниже активность, тем меньше топлива нужно.

В 2021 году цена Brent смогла вырасти почти на 60%. Этому, кроме ожидания конца коронакризиса, поспособствовали действия ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и ее союзников. Они искусственно ограничивали добычу нефти, чтобы снизить предложение и таким образом поднять цены.

"Рынок нефти по-прежнему в основном находится в хорошем состоянии, но новые блокировки представляют собой очевидный риск... если другие страны последуют примеру Австрии (там ввели режим полной изоляции. – Ред.)", – объяснил Reuters рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

В Goldman Sachs уверены: падение цен не будет длительным. Тем не менее страны ОПЕК+ придерживается политики постепенного увеличения добычи нефти даже в условиях роста цен. В итоге уже в первые месяцы 2022 года предложение сырья может превысить спрос, и этот избыток сохранится весь следующий год.

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