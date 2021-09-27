Apple и Tesla остановили заводы: энергетический кризис в Китае стал угрозой для всего мира

От энергокризиса страдает не только Европа – в Китае из-за дефицита электроэнергии начали останавливаться заводы. Кризис коснулся, в частности, предприятий Apple и Tesla. Как сообщают китайские поставщики, заводы остановились из-за отключений электричества. Таким образом, кризис уже начал выходить за пределы Китая, появился риск сбоев в международных цепочках поставок. В том числе это затронет поставки iPhone 13, считают в Nikkei.

Блэкауты происходят по распоряжению местных властей, которые ввели режим жесткой экономии угля и газа. Сильнее всего энергетический кризис ударил по северо-востоку и югу Китая. В этих регионах закрылись торговые центры, магазины частично работают при свечах, а электроснабжение в часы пик "нормируют", пишет Reuters.

В целом около 15 китайских компаний заявили об остановке производства. Аналогичные заявления сделали 30 тайваньских компаний, чьи производственные мощности находятся на материковом Китае. К нехватке электроэнергии привели рекордные цены на уголь и газ.Стоимость топлива выросла на фоне ужесточения экологических норм.

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Проблемы с электроснабжением в Китае могут поставить под угрозу поставки товаров по всему миру, считают аналитики Bloomberg. Дело в том, что продавцы увеличивают заказы перед сезоном рождественских распродаж, а большинство товаров производят именно в КНР.

Кроме остановки заводов и отключений "света" в домах рядовых граждан, в городах провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян начались отключения светофоров. Это может привести к транспортному коллапсу, что еще больше ударит по системам логистики.

Экономисты Nomura Holdings и China International Capital уже снизили прогнозы роста ВВП Китая. А в Коммунистической партии Китая предупредили, что энергетический кризис поднимет цены на товары и приведет к разгону инфляции. Кроме того, граждане Китая могут столкнуться с отключениями воды из-за неработающих насосов.

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