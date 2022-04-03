Три страны ЕС отказались от газа из России: закупки уже остановлены

Литва стала первой страной ЕС, которая официально отказалась импортировать российский газ. После этого аналогичные решения приняли власти Латвии и Эстонии. Их газотранспортные системы с 1 апреля работают без поставок топлива из РФ.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что это стало результатом долгосрочной энергетической политики. В частности, постепенный переход с трубопроводного газа на сжиженный Литва начала еще в 2014 году.

"Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа", – сообщило минэнерго Литвы.

Видео дня

Как сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, Латвия и Эстония также перестали получать российский газ с 1 апреля. По его словам, на решение во многом повлиял кремлевский ультиматум об оплате газа в рублях.

"Если еще были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, эти события четко свидетельствуют о том, что с точки зрения надежности полагаться на них (Россию. – Ред.) фактически больше нельзя", – сказал Барисс.

Он также подчрекнул, что в Латвии следует построить второй LNG-терминал (для приема сжиженного газа). Сейчас Латвия получает газ через Клайпедский терминал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша планирует полностью отказаться от российского газа с 1 января 2023 года. Действующий контракт на импорт газа из РФ прекращает действие 31 декабря 2022 года. Следующие соглашения заключаться не будут. Аналогичное решение приняла Болгария.

Тем не менее, крупнейшем потребителем российского газа в ЕС является Германия. Она отказалась платить России за газ рублями, но прекратить закупки пока не в состоянии. Германия также разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!