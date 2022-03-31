Путин подписал указ об оплате газа в рублях: требует от покупателей открыть счета в российских банках

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате российского газа в рублях "недружественными странами" (то есть теми, кто ввел санкции в ответ на нападение России на Украину). В документе указано, что покупатели газа должны открыть счета в российских банках, а при отказе контракты на поставки будут разорваны.

При этом правила касаются только трубопроводных поставок "Газпрома". Об этом сообщили пропагандистские СМИ Кремля. "Президентский указ о новом порядке расчетов за российский газ занял три страницы и потребовал 17 пунктов с подпунктами", – отмечают пропагандисты.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля. С этой даты отсутствие оплаты в рублях Россия будет считать "неисполнением обязательств". При этом, фактически, неисполнением обязательств является именно требование платить в российской валюте, ведь в контрактах уже прописана форма оплаты.

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Ранее Путин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что для покупателей газа после перевода на оплату рублями "ничего не изменится". "В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах", – объяснил "отсутствие" изменений пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ЕС и "Большой семерки" уже отказались выполнять условия путинского ультиматума. Германия даже разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Россия с помощью таких условий пытается укрепить свой рубль, который катастрофически обвалился из-за санкций.

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