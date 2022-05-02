Три европейских страны отозвали свое право вето на эмбарго на российскую нефть – ZDF

Шансы на введение Европейским Союзом эмбарго на нефть из страны-агрессора РФ продолжают расти. Три европейские страны отозвали свое право вето по этому вопросу.

Речь идет о Венгрии, Австрии и Словакии. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на собственные источники.

Ранее эти страны придерживались противоположной точки зрения из-за высокой зависимости от поставок нефти из РФ.

В связи с изменением их курса эмбарго может быть принято в ближайшие несколько дней. Однако реализован отказ от российской нефти будет, вероятно, только в ближайшие несколько месяцев.

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Как сказал высокопоставленный дипломат Евросоюза, в этом вопросе решающим фактором стало то, что, в случае введения эмбарго, немецкое правительство больше не будет тормозить этот процесс.

Ранее сообщалось, что введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против страны-террориста стало еще более вероятным, поскольку Германия поддержала такие планы блока. Однако против меры выступали Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабной войны против Украины Россия продала энергоносителей 63 млрд евро. Речь идет в частности о нефти, газе и угле. Самыми активными покупателями оказались Германия, Италия и Китай.