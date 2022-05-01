Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть: против выступают 6 государств

Введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против страны-террориста стало еще более вероятным, поскольку Германия поддержала такие планы блока. Однако против меры выступают Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

На переговорах о введении шестого пакета санкций против России Германия высказалась в поддержку эмбарго. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По словам дипломатов Евросоюза, Словакия и Венгрия противятся скорому введению эмбарго из-за чрезмерной зависимости от поставок российской нефти. При этом в Южной Европе сильно опасаются роста цен на энергию для граждан после отказа от энергоносителей из РФ.

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Отмечается, что на изменение позиции ФРГ повлияли недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков топлива. Министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что Германия "очень-очень" близка к независимости от российской нефти.

Он отметил, что благодаря усилиям по диверсификации поставщиков "черного золота" и при поддержке польского правительства ФРГ находится "в нескольких днях от того, чтобы стать независимой от российской нефти".

"Мы едины в ЕС и между Германией и Польшей: мы должны быстро освободиться от тисков российского импорта", – заявил Хабек в ходе встречи в Варшаве с Анной Москвой, министром климата Польши. Об этом сообщает Euractiv.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Украина предлагает немецкому правительству принять закон о ленд-лизе по примеру Соединенных Штатов. Также был бы важен долгосрочный союз ФРГ против России, сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.