Названы страны, которые покупали у России нефть, газ и уголь после начала войны

После начала войны против Украины Россия продала энергоносителей 63 млрд евро. Речь идет о нефти, газе, угле и пр. Самыми активными покупателями же оказались Германия, Италия и Китай.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что доля ЕС в экспорте ископаемого топлива РФ составила:

около мерно 30% для угля;

50% – для сырой нефти;

80% – для сжиженного природного газа;

70% – для нефтепродуктов;

90% – для трубопроводного газа.

Крупнейшими же импортерами стали:

Германия – 9,1 млрд евро;

Италия – 6,9 млрд евро;

Китай – 6,7 млрд евро;

Нидерланды – 5,6 млрд евро;

Турция – 4,1 млрд евро;

Франция – 3,8 млрд евро.

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Поставки нефти и угля падают

В то же время отмечается, что объемы поставок нефти в ЕС в течении первых 3 недель апреля значительно сократились в сравнении с таким же периодом с 23 января. Падение составило 20%.

Также сократились и поставки угля. Их падение составило 40%.

Газа покупают больше

В то же время, поставки газа Россия нарастила. По данным аналитиков, они выросли на:

20% – в страны ЕС;

80% – в другие страны мира.

Кроме того, увеличилось и число судов, выходящих без определенного пункта назначения.По словам аналитиков, это может свидетельствовать о том, что РФ пытается изо всех сил найти покупателей для грузов, которые перестали покупать в ЕС.

При этом подчеркивается: в некоторых случаях найти альтернативных покупателей будет непросто. Причина проста: "терминалы сжиженного газа или соединения трубопроводов, необходимые для перенаправления экспорта в другое место, зачастую банально отсутствуют".

Ранее OBOZREVATEL сообщал: ожидается, что Евросоюз уже на следующей неделе (начинается 2 мая) анонсирует шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. По предварительным данным, он планирует полноценно запустить нефтяное эмбарго к концу 2022 года. До этого же планируется постепенно вводить ограничения на импорт российской нефти.