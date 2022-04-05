Суд для Путина, раскол Европы и обращение к россиянам: о чем написали крупнейшие газеты

Крупнейшие газеты 5 апреля рассказали о том, что президент США Джо Байден призвал к военному суду над президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, издания на русском языке обратились к россиянам, чтобы рассказать им о зверствах их армии.

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Mirror: cообщение россиянам

"Сегодня мы призываем читателей помочь рассказать россиянам об ужасах войны, происходящей в Украине, от их имени. В то время как опустошительный конфликт попадает в заголовки газет по всему миру, российскому народу не говорят о тысячах смертей, неизбирательных бомбардировках, разрушениях городов, массовых убийствах мирных жителей и массовых изнасилованиях женщин и девочек в их соседней стране – и любые подобные разговоры теперь уголовное преступление, ведущее к 15 годам лишения свободы", – написало издание.

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Оно также вышло с заголовком на русском языке и с обращением для граждан РФ. Вероятно, британские журналисты недооценивают влияния пропаганды и не знают о том, что у россиян на все эти факты уже есть ответ, который подготовила для них пропагандистская машина.

The Times: Великобритания призывает к ужесточению санкций против России

Великобритания потребовала "максимальных" санкций против России, тогда как США призвали предать президента Путина суду за военные преступления. Великобритания настаивает на установлении крайнего срока для прекращения использования западом российских нефти и газа после того, что она назвала "варварскими преступлениями" российских войск в Украине, говорится в публикации издания.

i: кровавые деньги: Европа раскололась по поводу финансирования путинской войны

Издание пишет о том, что Европа фактически финансирует путинскую войну, покупая газ и нефть. Однако и полностью отказаться от российских энергоресурсов будет крайне сложно, так как сейчас РФ занимает 40% энергетического рынка ЕС.

FT: Франция добивается запрета на российский уголь и нефть

США и Франция призвали к значительному ужесточению санкций против России после сообщений о зверствах в Украине, французский лидер Эммануэль Макрон призвал запретить импорт российской нефти и угля, а американский лидер Джо Байден предложил провести суд за военные преступления, говорится в сообщении газеты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, крупнейшие европейские газеты 4 апреля на своих обложках разместили фотографии из украинского города Буча. После того, как российские захватчики покинули город, вскрылись ужасные преступления агрессора. Расстрелянные мужчины со связанными руками, изнасилованные женщины, сожженные дети и братская могила из 280 мирных жителей – все эти кровавые преступления навсегда останутся на совести российской армии.

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