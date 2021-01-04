Строительство "Северного потока-2" могут затянуть еще на год, – известный аналитик

Российский газопровод "Северный поток-2" достраивает баржа "Фортуна" со скоростью 350 метров в день. Такими темпами на завершение стройки понадобится около года. Но даже после этого запустить "трубу" будет крайне сложно.

Об этом в комментарии "Российской газете" заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

"С такими показателями для завершения работ потребуется более года. Но неподалеку у Куршской косы находится трубоукладчик "Академик Черский", который способен сильно ускорить процесс и долгое время считался главным претендентом на достройку газопровода", – говорится в публикации.

Как говорит Гривач, проект закончен на 95%, осталось проложить небольшой отрезок трубы по территориальным водам Дании, но новые санкции США могут усложнить сдачу проекта.

"США ввели санкции против компаний, предоставляющих услуги по сертифицированию, поэтому даже при полной готовности газопровода есть риск ещё не начать прокачку", – говорит эксперт.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Проект "Северного потока – 2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.