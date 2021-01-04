Будівництво "Північного потоку-2" можуть затягнути ще на рік, – відомий аналітик

Російський газопровід "Північний потік-2" добудовує баржа "Фортуна" зі швидкістю 350 метрів на день. Такими темпами на завершення будівництва знадобиться приблизно рік. Але навіть після цього запустити "трубу" буде вкрай складно.

Про це в коментарі "Російській газеті" заявив заступник голови Фонду національної енергетичної безпеки Олексій Гривач. Зараз укладено понад 2300 км труб газопроводу з 2460 км.

"З такими показниками для завершення робіт потрібно більш ніж рік. Але неподалік біля Курської коси перебуває трубоукладач "Академік Черський", який здатний сильно прискорити процес і тривалий час вважався головним претендентом на добудову газопроводу", – йдеться в публікації.

Як говорить Гривач, проєкт закінчено на 95%, залишилося прокласти невеликий відрізок труби територіальними водами Данії, але нові санкції США можуть ускладнити здачу проєкту.

"США ввели санкції проти компаній, що надають послуги щодо сертифікації, тому навіть за повної готовності газопроводу є ризик ще не почати прокачування", – говорить експерт.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Проєкт "Північного потоку – 2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць перебування в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, у якому йдеться про те, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.