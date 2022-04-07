Евросоюз ввел эмбарго на импорт российского угля

Страны ЕС поддержали эмбарго на импорт российского угля. Это обойдется России в 4 млрд евро в год в виде упущенной выгоды. Введен запрет в рамках пятого пакета санкций против РФ из-за развязанной ею войны против Украины.

Об этом сообщает BFM TV. Впрочем, когда именно заработает эмбарго, пока неизвестно – несмотря на то, что страны ЕС согласились ввести его, конкретная дата пока не установлена.

Ранее в ЕС планировали отсрочить начало его действия на август. Об отсрочке, по данным Reuters, просила Германия.

Отметим: большая часть Европы покупает российский уголь на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Спотовые закупки будут прекращены сразу после введения санкций.

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Когда запрет угля будет введен, он станет первым энергетическим эмбарго со стороны ЕС в отношении России. При этом куда больше прибыли Кремль получает от продажи в Европу нефти и газа.

Постепенный отказ от них в ЕС тоже обсуждается, но конкретных решений нет. Дело в том, что страны ЕС остаются серьезно зависимыми от российских энергоресурсов.

Помимо эмбарго на уголь пятый пакет санкций ЕС против России включает:

персональные санкции против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных";

ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с проведением войны в Украине;

ограничения против автотранспортных компаний России и Беларуси;

заморозку активов нескольких банков;

эмбарго на поставки оружия;

запрет на заход российских судов в порты ЕС.

В силу новые ограничения вступят после публикации в официальном Вестнике Евросоюза. Это должно случится уже 8 апреля 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США ввели полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.