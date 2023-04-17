Страны ЕС вводят эмбарго на зерно из Украины: Гетманцев озвучил возможные потери

Украина будет нести значительные убытки из-за эмбарго на экспорт сельхозпродукции в соседние страны ЕС, т.к. поставки в приграничные страны составляют более четверти (28%) всего продовольственного импорта. Ситуация усугубится, если кроме импорта страны Европы запретят транзит зерна и других продуктов, что фактически будет означать закрытие "Путей солидарности".

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Об этом рассказал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, зафиксированный таможней экспорт сельскохозпродукции из Украины во все страны мира составил $6,75 млрд за январь-март 2023 года.

При этом экспорт агропродукции в Польшу за этот период составил $652 млн. "В том числе по группам 10-12,15 (зернобобовые, семена, мука, масло, жиры, маргарин. – Ред.) – $423 млн, в Венгрию – $268 млн и $225 млн соотвественно", – подсчитал Гетманцев. То есть только на Венгрию и Польшу, которые уже ввели временное эмбарго на ввоз украинской с/х продукции, приходилось 14% всего аграрного экспорта в первом квартале 2023 года.

А на четыре приграничных страны – Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию – в целом приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% – по зерну и маслу. Словакия, к примеру уже заявила о намерениях присоединиться к запрету на экспорт украинского зерна.

Критически важным является решение Румынии, т.к. по итогам 2022 года именно эта страна стала второй после Польши по стоимости украинского экспорта аграрной продукции. По итогам прошлого года экспорт зерновых в Румынию увеличился почти в 700 раз, а сама страна импортировала 1/7 всего экспортируемого из Украины зерна.

"Поэтому Украина будет нести значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей с/х продукции в соседние страны ЕС... Ответ на вопрос, сельское хозяйство которой из стран в регионе несет сейчас колоссальные потери из-за российской агрессии, очевиден. Так же очевидна потребность в разрешении торговых споров с учетом духа стратегического партнерства и существующих договоренностей, прежде всего, на уровне ЕС (ЗСТ, обнуление квот и тарифов до середины 2024 года, транспортный безвиз, "Пути солидарности")... Уверен, что путем взаимных уступок и поддержки со стороны ЕС скорейший компромисс в этом вопросе будет найден", – отметил Гетманцев.

Напомним, сложности с экспортом продовольствия из Украины возникли уже для 4 стран. Так, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда 15 апреля обнародовал решение об эмбарго на украинские сельхозтовары. Решение было согласовано с фермерами, которые обращались к властям страны относительно защиты своих прав и создания благоприятных условий для продажи сельскохозяйственной продукции на польский рынок. Позже стало известно об аналогичном решении Венгрии и Словакии, а также обсуждении вопроса эмбарго в Болгарии.

Тем не менее, по словам министра агрополитики Украины Николая Сольского, важным вопросом остается обеспечение транзита украинского зерна через эти страны. Венгрия не закрывала свою территорию для поставок продовольствия третьим странам, решение вопроса с Польшей ожидается уже 17 апреля.

Также, по данным Reuters, предпогалается, что послы стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят на этой неделе решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и других продуктов питания из Украины. В таком случае со своими предложениями касательно решения спора может выступить Еврокомиссия.

Как сообщал OBOZREVATEL, под угрозой оказался экспорт продовольствия и по "зерновым коридорам" в Черном море. Так, по данным Мининфраструктуры, Россия уже во второй раз заблокировала инспекции судов в проливе Босфор. Если "зерновое соглашение" сорвется, потери Украины будут еще более ощутимыми, т.к. морской путь является основным для экспорта продовольствия из страны.

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