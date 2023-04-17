Россия заблокировала морской экспорт из Украины: "зерновое соглашение" под угрозой

"Зерновое соглашение" об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю оказалось под угрозой остановки. Россия уже во второй раз заблокировала инспекции судов в проливе Босфор.

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Об этом заявил глава Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. "Сегодня, 17 апреля, российская сторона вторично заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции", – сообщил он.

По его словам, еще с 10 апреля представители РФ в координационном центре "зерновой инициативе" в Стамбуле (СКЦ) прекратили регистрацию судов по документам, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Вместо этого россияне начали формировать собственный план инспекций.

Отмечается, что теперь представители РФ по собственному усмотрению выбирают из очереди кораблей отдельные суда. "Это полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины", – отметил Кубраков.

С 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов, из которых два – китайские. В украинском порту "Пивденный" уже лежит груз, который ожидает прибытия этих кораблей.

"Российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие. Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов", – говорится в заявлении.

Кубраков отметил, что в результате уже второй раз за 9 месяцев работы "зерновой инициативы" не был составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это ставит под угрозу функционирование "зерновой инициативы".

"С ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 млн тонн. С апреля-2023 российские представители СКЦ пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов", – отметил министр.

По его словам, Украина рассчитывает на поддержку партнеров по "зерновому соглашению" – ООН и Турции. Они могут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, работавших 9 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр Кубраков сообщал, что в марте-2023 "зерновое соглашение" продлили на 120 дней. При этом в МИД РФ уверяли, что продлили соглашение всего на 60 дней, хотя в тексте документа говорится о периоде вдвое длиннее.

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