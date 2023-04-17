Уже третья страна ЕС собирается вводить эмбарго на украинское зерно и продукты: что происходит

В Болгарии следом за Польшей и Венгрией обсуждают решение о запрете импорта украинского зерна и другой сельхозпродукции. Это стало следствием перенасыщение украинскими продуктами рынка ЕС.

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Министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечев заявил, что болгарское правительство уже обсуждает введения запрета, сообщает BNR News. Это требуют местные фермеры: они не могут продавать свою продукцию, так как на рынке уже есть большое количество относительно дешевого украинского товара.

"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, есть серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", – заявил он.

Гечев добавил, что запрет уже обсуждали с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время, Болгария обратилась с запросом о проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года.

Ранее в Twitter министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда обнародовал решение об эмбарго украинских сельхозтоваров. Решение было согласовано с фермерами, которые обращались к властям страны за защитой своих прав и создания благополучных условий для продажи сельскохозяйственной продукции на польский рынок.

"В соответствии с директивным решением Совета Министров я только что подписал Постановление о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца и мясо птицы", – написал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Болгарии Олеся Илащук и министр экономики Болгарии Никола Стояновобсудили возможность углубления торговых отношений между странами. В ходе встречи, в частности, говорили об увеличении импорта украинских зерна и подсолнечника.