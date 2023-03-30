Старый курс больше не действует: как украинские банки изменили стоимость доллара

Наличный курс доллара в Украине значительно снизился. Так, утром 30 марта украинские банки выставили его на уровне 37,5/38,1 грн (покупка/продажа). Это на 20 коп. дешевле в покупке и на 15 коп. – в продаже, чем днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставил Укрэксимбанк – 37,6 грн. За ним идут:

Ощадбанк – 37,55 грн;

Райффайзен Банк, ПУМБ, Сенс Банк – 37,5 грн;

Укрсиббанк – 37,4 грн;

ПриватБанк – 37,25 грн;

OTP Bank – 37 грн.

Продает американскую валюту дороже всего OTP Bank – по 39 грн. Далее следуют:

Ощадбанк – 38,55 грн;

Райффайзен Банк – 38,3 грн;

Укрэксимбанк – 38,2 грн;

Укрсиббанк – 38,15 грн;

ПУМБ, Сенс Банк – 38 грн;

ПриватБанк – 37,75 грн.

На черном рынке курс на уровне 37,72/37,88 грн (покупка/продажа). Это дешевле, чем днем ранее:

на 2 коп. в покупке;

на 12 коп. в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Доллар может перешагнуть новую отметку

В то же время, по словам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куренного, курс доллара в Украине может вернуться к росту. Ожидается, что он пересечет отметку в 39 грн уже весной 2023 года.

Банкир отметил, что спрос на иностранную валюту в Украине снизился. Однако недавнее падение курса доллара также снижает популярность валютных депозитов. Речь идет о долларовых вкладах, когда клиент банка за гривни покупает безналичные "баксы" и сразу кладет их на депозит, а через 3 месяца забирает уже валюту.

Других законных способов купить безналичный доллар в стране на данный момент нет, потому такие депозиты стали весьма популярными. В результате спрос на "баксы" растягивался во времени и не имел шокового влияния на курс, а снятая с депозитов безналичная валюта попадала на украинский рынок и увеличивала предложение доллара, что вело к укреплению гривни.

"Спрос на валюту упал, поэтому мы ожидаем тестирования уровня 38 грн/долл. Но эти уровни снижают заинтересованность в открытии трехмесячных валютных депозитов, поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты и вернет нас обратно до уровня 39 грн", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам же директора департамента казначейства акционерного общества "КОМИНБАНК" Германа Марченко, в апреле курс, вероятно, укрепится до уровня 37,8-38,8 грн. Также, по его словам, сохранится достигнутый баланс между спросом и предложением наличных.

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