В Украине наличный курс доллара в апреле, вероятно, укрепится до уровней 37,8-38,8 грн/$. Также сохранится достигнутый баланс между спросом и предложением наличными.

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В свою очередь наличный курс евро в следующем месяце составит 40-41 грн/€. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Герман Марченко.

Он добавил, что ожидается умеренный уровень инфляции – до 1-1,3% в месяц. На рынок валют будет влиять ряд факторов: размер учетной ставки и официального курса валют, объем получаемой макрофинансовой помощи (Украина ежемесячно требует более $4 млрд, а в контексте увеличения военных расходов еще на 500 млрд грн эта потребность может существенно возрасти), ситуация на фронте , психологические настроения граждан и т.д.

"Не вызывает сомнений, что экономика должна опираться на увеличение внутренних поступлений за счет постепенного развития бизнеса. Понятно, что сейчас рано говорить, что украинская экономика способна самостоятельно справиться с обстоятельствами войны. По итогам февраля, дефицит бюджета вырос до 88,8 млрд грн, что почти на 15% больше, чем в январе. Что касается увеличения расходов, то в НБУ подчеркнули, что ситуация будет полностью контролируемой и не станет причиной всплеска инфляции", – отметил эксперт.

По его словам, компенсировать такие расходы планируется за счет рынка внутренних заимствований и международной финансовой помощи (скорее всего, это касается долгосрочной программы сотрудничества с МВФ и системной макрофинансовой помощи от стран-партнеров, как это было в течение 2022-го и в начале этого года).

Марченко добавил, что в ближайшие недели в экономике Украины следует ожидать определенной положительной динамики, связанной с началом посевной кампании, стабилизацией энергосистемы, что позволит возобновить системную работу части предприятий. "Увеличение деловой и предпринимательской активности – это важный сигнал для экономики, ведь за 1-2 месяца поступления в госбюджет за счет украинского бизнеса могут несколько возрасти", – подчеркнул он.

Более того, положительным сигналом в ближайшие несколько месяцев будет считаться постепенное и длительное сокращение дефицита бюджета (на 5-7% ежемесячно). Однако достигнутую за несколько последних месяцев валютную стабильность уже можно назвать прочностью: пока не существует видимых причин для инфляционных скачков или каких-то неконтролируемых процессов.

"Что касается политики регулятора, то в очередной раз можно акцентировать внимание на достаточно эффективных мерах по достижению баланса между спросом и предложением на наличную валюту ("конвертационные" депозиты, своевременные валютные интервенции, которые "скрывают" любые проявления повышенного спроса)", – отметил специалист.

Так, в апреле наличный курс доллара и евро будет стабильным и прогнозируемым, на рынке не будут наблюдаться чрезмерные всплески или ажиотаж. Диапазон возможных ситуативных колебаний будет на уровне 0,3-0,5 грн, но в пределах 37,8-38,8 грн/$ и 40-41 грн/€.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине в gthbjl следующей недели (27 марта – 2 апреля) почти не претерпит коррективы. Наличный курс будет на уровне 37,8-38,8 грн/$.

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