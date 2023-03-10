США вместе с союзниками заморозили $58 млрд, которые принадлежат россиянам по всему миру 

США и их союзники в рамках Целевой группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO) заморозили $58 млрд у россиян. Целевая группа продолжает использовать финансовую разведку, информацию правоохранительных органов, совместные расследования и помощь частного сектора, чтобы лишить Кремль доступа к потокам доходов.

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Об этом сообщило Министерство финансов США. Активы Центрального банка России и Фонда национального благосостояния России оставались обездвиженными и не могли быть использованы для поддержки военных усилий РФ.

Заморозили или конфисковали элитную недвижимость и другие предметы роскоши, принадлежащие попавшим под санкции россиянам. "Поскольку агрессивная война России продолжается, члены REPO по-прежнему полны решимости наложить большие издержки на Россию", – говорится в сообщении.

REPO продолжит выявлять, находить и замораживать активы россиян, попавших под санкции, с целью лишить Кремль средств, необходимых для ведения незаконной войны. Также в сообщении говорится, что организация удвоит усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее несправедливую войну.

"Эти рекомендации будут способствовать эффективному осуществлению и соблюдению санкций в юрисдикциях членов REPO путем предотвращения подрыва финансовых санкций, экспортного контроля и других ограничительных мер, разработанных и реализованных в ответ на неспровоцированную агрессивную войну России в Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Канады собирается признать ППК "Вагнер" террористической организацией. Также Канада ввела новые санкции против Ирана за поставку России "шахедов" для ударов по Украине

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