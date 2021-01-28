США сами удвоили импорт из РФ: в Германии ответили на обвинения по "Северному потоку-2"

США, которые требуют от Германии остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2", сами при этом удвоили импорт энергоресурсов из РФ.

Об этом пишет колумнист издания Die Zeit Тео Зоммер. Он назвал обвинения Германии в том, что она "финансирует бюджет" России закупками газа, "чистым лицемерием", так как США сами являются вторым по величине импортером российской нефти.

"За это они заплатили около 13 миллиардов долларов в 2019 году, а в первой половине 2020 года они даже удвоили свой импорт", – заявил он. Зоммер отметил, что Германия не полностью зависит от российского газа, на который приходится около половины поставок, а снабжение голубым топливом стран Восточной Европы можно обеспечить благодаря реверсу.

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL: