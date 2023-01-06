Сколько будет стоить доллар: украинцам рассказали, какого курса ожидать в ближайшее время
Ожидать резкой смены наличного курса доллара на протяжении 9-15 января украинцам не стоит – по прогнозам, он останется на уровне последних двух месяцев в 40-41 грн. Среди причин – адаптация украинцев к войне, отсутствие панических настроений на фоне ракетных атак, а также привычное "праздничное затишье".
Такое мнение выразил директор департамента казначейства Акционерного общества Cominbank Герман Марченко, передает 24 канал. Он напомнил: ракетные атаки 31 декабря и 1 января "не привели к ощутимым валютным колебаниям".
Кроме того, отметил банкир, на стабильность курса повлияют и другие причины. В частности:
- привычное "праздничное затишье".
В это время количество сделок по купли-продажи наличной валюты уменьшается.
- "Инерция рынка".
По словам Марченко, в ближайшие недели на валютный рынок будут оказывать влияние тенденции, сформированные в течение октября-декабря 2022 года.
- Макрофинансовая помощь стран-партнеров.
За декабрь Украина получила более 5 млрд долларов.
- Эффективная политика НБУ по уменьшению спроса на наличную валюту.
Добиться этого удалось в результате развития конвертационных депозитных программ, сохранения официального курса и размера учетной ставки на уровне 25%.
- Понижение темпов инфляции до 1,5-1,7% в месяц.
"Таким образом, ожидается, что на следующей неделе курс американского доллара будет сопоставим с курсом последних двух месяцев. Т.е., 40-41 грн", – резюмировал Марченко.
Каким будет курс в 2023 году
В целом же, по прогнозам экспертов, на конец 2023 года курс доллара в Украине будет составлять 40-43 грн. В частности:
- директор аналитического департамента и главная экономистка Dragon Capital Елена Билан ожидает, что курс на конец текущего года составит 43 грн, а среднегодовой – 39 грн;
- директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын прогнозирует курс на конец 2023-го на уровне 42 грн;
- начальник аналитического отдела Сенс-Банка Алексей Блинов – 43 грн;
- глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук – 40 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).
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