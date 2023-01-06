Сколько будет стоить доллар: украинцам рассказали, какого курса ожидать в ближайшее время

Ожидать резкой смены наличного курса доллара на протяжении 9-15 января украинцам не стоит – по прогнозам, он останется на уровне последних двух месяцев в 40-41 грн. Среди причин – адаптация украинцев к войне, отсутствие панических настроений на фоне ракетных атак, а также привычное "праздничное затишье".

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Такое мнение выразил директор департамента казначейства Акционерного общества Cominbank Герман Марченко, передает 24 канал. Он напомнил: ракетные атаки 31 декабря и 1 января "не привели к ощутимым валютным колебаниям".

Кроме того, отметил банкир, на стабильность курса повлияют и другие причины. В частности:

привычное "праздничное затишье".

В это время количество сделок по купли-продажи наличной валюты уменьшается.

"Инерция рынка".

По словам Марченко, в ближайшие недели на валютный рынок будут оказывать влияние тенденции, сформированные в течение октября-декабря 2022 года.

Макрофинансовая помощь стран-партнеров.

За декабрь Украина получила более 5 млрд долларов.

Эффективная политика НБУ по уменьшению спроса на наличную валюту.

Добиться этого удалось в результате развития конвертационных депозитных программ, сохранения официального курса и размера учетной ставки на уровне 25%.

Понижение темпов инфляции до 1,5-1,7% в месяц.

"Таким образом, ожидается, что на следующей неделе курс американского доллара будет сопоставим с курсом последних двух месяцев. Т.е., 40-41 грн", – резюмировал Марченко.

Каким будет курс в 2023 году

В целом же, по прогнозам экспертов, на конец 2023 года курс доллара в Украине будет составлять 40-43 грн. В частности:

директор аналитического департамента и главная экономистка Dragon Capital Елена Билан ожидает, что курс на конец текущего года составит 43 грн, а среднегодовой – 39 грн;

директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын прогнозирует курс на конец 2023-го на уровне 42 грн;

начальник аналитического отдела Сенс-Банка Алексей Блинов – 43 грн;

глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук – 40 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).