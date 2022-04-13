Швейцария ввела санкции против российских водки и угля

Швейцария ввела очередные санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Этот пакет ограничений стал уже пятым, которые ввела Швейцария. Среди прочего, они касаются запрета на ввоз в страну российских угля и водки, а также деятельности 200 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: среди последних – две дочери президента России Владимира Путина.

Кроме того, подчеркивается, санкционный пакет Швейцарии является идентичным пятому пакету санкций против РФ со стороны Евросоюза. Он был введен на прошлой неделе.

"Швейцария повторяет торговые и финансовые санкции, введенные Европейским союзом против России из-за продолжающейся войны в Украине. Последние на данный момент ограничения включают в себя запрет на ввоз в страну российских угля, а также других продуктов, в частности, водки. Кроме того, в черный список Швейцарии также попали 200 физических и юридических лиц из России. Среди них – две дочери президента Путина", – говорится в сообщении.

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Помимо этого, подчеркивается, Швейцария также ввела санкции против Беларуси. Они тоже повторяют ограничениям ЕС.

Впрочем, отмечают аналитики, идентичность санкций против РФ со стороны Швейцарии и РФ не 100%-ная. Так, Швейцария отклонилась от европейского пакета в том, что исключила запреты на автомобильные и морские перевозки в ЕС. Власти страны подчеркнули: из-за ее географического положения эти ограничения для нее не актуальны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания совместно с партнерами намерена еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.