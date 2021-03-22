Шмыгаль рассказал, сможет ли Украина отказаться от МВФ и какие советы получает от кредитора

Украина не ставит перед собой цель отказаться от сотрудничества с МВФ. Кроме того, кредитор дает важные советы о том, как внедрять реформы.

Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Разговор главы правительства с журналистами опубликовали на официальном сайте Кабмина. На вопрос о том, сможет ли экономика Украины настолько развиваться, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ, премьер сказал:

"Это для нас не является центральной темой. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и конечно МВФ. Мы очень ценим это сотрудничество. МВФ более чем просто кредитором, и мы не хотим этого терять. Он поддерживает и дает советы нам по внедрению реформ. Мы как раз представили нашу стратегию экономического развития до 2030 года. Нашей целью является то, чтобы внутренний валовой продукт к тому времени удвоился".

Чтобы ускорить рост экономики, глава правительства планирует в течение следующих пяти лет инвестировать 15 млрд евро ежегодно. "Мы будем проводить дальнейшую приватизацию и проводить пенсионную реформу, не в последнюю очередь также либерализовать наш рынок капитала. Все это будет усиливать развитие", – сказал Шмыгаль.

Ранее издание Reuters спрогнозировало, что экономика Украины резко восстановится до 10% роста во втором квартале 2021 года после пяти кварталов спада подряд, при условии, что не будет ужесточение карантина.

Согласно среднему прогнозу украинских аналитиков, валовой внутренний продукт сократится на 0,5% в годовом исчислении в январе-марте, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительственный прогноз предполагает ее (экономики) рост в 2021 году на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).