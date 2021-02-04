Шмыгаль заявил, что рост цен в Украине "подогреет экономику"

Украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительственный прогноз предполагает ее рост в 2021 году на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).

"Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция, если говорить на "экономическом" языке, "разогревала" экономику и давала еще большие возможности для роста, возможно, не на 4,6%, а выше". Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время мероприятия "Глобальный обзор экономики Украины" Европейской Бизнес Ассоциации, видео его выступления опубликовано на канале European Business Association Ukraine в YouTube.

Премьер сказал, что международные финансовые организации и рейтинговые агентства прогнозируют восстановление экономики Украины после кризиса. "Мы ожидаем роста на уровне 4,6% ВВП, незначительный уровень инфляции – в показателях Нацбанка это 5+1%, то есть до 6%, у Минэкономики прогноз чуть выше", – объясняет Шмыгаль.

Напомним, в Украине в проект бюджета на 2021 год заложили высокий уровень инфляции. Показатель рассчитали на уровне 7,3%.

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