Шмигаль розповів, чи зможе Україна відмовитися від МВФ і які поради отримує від кредитора

Україна не ставить перед собою мету відмовитися від співпраці з МВФ. Крім того, кредитор дає важливі поради про те, як впроваджувати реформи.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Розмову глави уряду із журналістами опублікували на офіційному сайті Кабміну. На питання про те, чи зможе економіка України настільки розвиватися, щоб відмовитися від співпраці з МВФ, прем'єр сказав:

"Це для нас не є центральною темою. Ми співпрацюємо зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком і, звичайно, МВФ. Ми дуже цінуємо цю співпрацю. МВФ є більш ніж просто кредитором, і ми не хочемо цього втрачати. Він підтримує та надає поради нам із впровадження реформ. Ми саме представили нашу стратегію економічного розвитку до 2030 року. Нашою метою є те, щоб внутрішній валовий продукт до того часу подвоївся".

Щоб прискорити зростання економіки, глава уряду планує протягом наступних п'яти років інвестувати 15 млрд євро щорічно. "Ми будемо проводити подальшу приватизацію та проводити пенсійну реформу, не в останню чергу також лібералізувати наш ринок капіталу. Усе це буде підсилювати розвиток", – сказав Шмигаль.

Раніше видання Reuters спрогнозувало, що економіка України різко відновиться до 10% зростання у другому кварталі 2021 року після п'яти кварталів спаду поспіль, за умови, що не буде посилення карантину.

Згідно із середнім прогнозом українських аналітиків, валовий внутрішній продукт скоротиться на 0,5% порівняно з минулим роком уже в січні-березні, але потім виросте на 10,2% у другому кварталі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська влада зацікавлена в прискоренні інфляції для відновлення економіки. Урядовий прогноз передбачає її (економіки) зростання 2021 року на 4,6% ВВП (валовий внутрішній продукт).