"Северный поток-2" могут достроить вопреки санкциям США: в Германии готовят неожиданный ответ

В Германии правительство штата Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг в ближайшие семь дней введет государственную защиту в отношении немецких компаний, который участвуют в прокладке трубопровода "Северный поток-2". Это якобы позволит защитить от санкций США.

Об этом со ссылкой на засекреченные документы сообщает издание BILD. Состоится специальное заседание кабинета министров, на котором правительство согласится создать "Фонд защиты климата". Парламент штата должен принять решение о создании фонда на специальном заседании.

По словам инсайдера BILD, в документе говорится: "Правительство штата создает фонд, который поддерживает и продвигает деятельность по защите климата в штате через широкий спектр организаций и учреждений, а также активистов гражданского общества, и в то же время может внести вклад в завершение проекта газопровода "Северный поток-2".

Фонд "будет выполнять задачи в связи с дальнейшим строительством "Северного потока-2". Причина такова: "Действующее в США санкционное законодательство требует незамедлительного создания фонда".

В конце декабря дата 15 января была указана в уведомлении морского управления Дании, теперь ее подтвердили в энергетическом агентстве страны. Разрешение на эксплуатацию газопровода Дания выдала еще в октябре.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

С 2021-го под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.