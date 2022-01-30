Санкции США могут полностью разрушить экономику России – NYT

Санкции, которыми США пригрозили России в случае ее вторжения в Украину, могут полностью разрушить экономику страны-агрессора. Вместе с тем, такие меры способны повлиять и на другие государства.

Об этом пишет The New York Times. В издании считают, что новые масштабные санкции против банков и финансовых учреждений в РФ могут стать причиной обвала рубля, краха фондового рынка и финансовой паники.

В таком случае в России пострадают и миллиардеры, и чиновники, и обычные представители среднего класса. Неприятными последствиями для россиян могут стать повышение цен на еду и одежду, уменьшение пенсий и обесценивание накоплений.

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В NYT подчеркнули, что такая стратегия Штатов влечет за собой политические и экономические риски. Вместе с российской могут пострадать и другие экономики, включая страны Европы.

Кроме того, по мнению аналитиков, в Москве могут жестко ответить на новые санкции. В частности, от РФ ожидают остановки поставок природного газа в Европу, а также кибератак, направленных на страны Запада.

В связи с этим в США сейчас работают над таким перечнем мер, которые одновременно и нанесут сильный удар по России, и помогут уберечь от последствий весь остальной мир, включая сами Штаты.

Напомним: ранее СМИ узнали, что США могут ввести санкции против крупнейших российских банков и касательно госдолга РФ в случае полномасштабного вторжения России в Украину. При этом отключение страны-агрессора от SWIFT и ограничение на экспорт газа и нефти не обсуждались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

комитет Сената США по международным делам представил проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть президента страны-агрессора Владимира Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах.