Санкции против российской нефти должны стать жестче: что предложили в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников лишить Россию возможности вести войну против Украины. Для этого, считает она, следует снизить ценовой потолок на нефть РФ.

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Она подчеркнула: вопреки опасениям, введенное ценовое ограничение на уровне 60 долларов за баррель не привело к "внезапному и значительному скачку цен" на мировом рынке. Более того, стоимость нефти снизилась.

"Мы должны повышать цену агрессии для России. Ключ в том, чтобы максимизировать санкции против ее энергетики. Мы должны снизить ценовой потолок [на нефть] – чтобы лишить Россию возможности вести войну", – сказала Каллас.

Также, отметила она, ЕС должен найти способ передачи Украине замороженных российских активов. При чем процесс этот, по ее словам, следует ускорить.

"Нужно продолжать искать способ использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Мы заинтересованы в том, чтобы ЕС как можно скорее нашел решение", – подчеркнула премьер Эстонии.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, представители американского минфина вместе с европейскими чиновниками уже обсуждают установление с 5 февраля сразу двух потолков цен на российские нефтепродукты:

для дорогостоящих – таких как дизель;

и для дешевых – как мазут.

"России будет труднее переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может повлиять на мировые цены. ... Ограничение цен на нефть было неприятным, но не таким уж критическим. В разрезе же нефтепродуктов это гораздо большая проблема", – объясняют авторы материала необходимость таких мер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, из-за ограничений цен на нефть Россия ежедневно теряет 172 млн долларов. Однако это не предел – по ожиданиям, с 5 февраля РФ будет терять 280 млн долларов каждый день.

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